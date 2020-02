Konstanz vor 3 Stunden

Eine Grillstelle finden? Scheint einfach zu sein. Doch nichts ist schwieriger als das.

Kein Ende in Sicht: Nachdem die Grillstelle in der Schmugglerbucht am Seeufer bei den Kliniken Schmieder nicht genehmigt wurde, scheitert auch die Suche nach Alternativen. Dafür soll die bestehende Grillstelle am Wasserwerk aufbereitet werden.