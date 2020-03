Nicht nur Events mit über 1000 Besuchern werden wegen des sich zunehmend ausbreitenden Coronavirus abgesagt oder verschoben. Auch kleinere Veranstaltungen sind betroffen. In unserem Ticker erfahren Sie laufend aktuell, welche Ereignisse in Konstanz nicht wie geplant stattfinden.

Abgesagte Veranstaltungen in Konstanz:13.3. Gesprächsabend des Kreisverband der Grünen „Wer, wie,was? Alleinerziehende Familien in Konstanz stärken“13.3. Podiumsdiskussion Klimapositiv dank Digitalisierung? um 18.30 Uhr an der HTWG,