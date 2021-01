Der Hohenfelser Bürgermeister Florian Zindeler erzählt im Interview unter anderem, wie die Hohenfelshalle am Samstag zur Einsatzsatzzentrale der Polizei geworden ist und beantwortet die Frage, ob sich die Bürger unsicher fühlen.

Wie haben Sie am Samstag erfahren, dass sich im Ort möglicherweise etwas Schreckliches ereignet hat?Florian Zindeler: Ich war am Samstag in meinem Büro im Rathaus und habe die Polizei vorbeifahren sehen. Ein Bekannter hat mir kurze Zeit später