Gottmadingen vor 24 Minuten

Plötzlich brennt es im Schlafzimmer! Nachbarn retten 71-Jährige aus brennendem Haus

Nachdem ein Bett und ein Nachttisch in einem Wohnhaus in Gottmadingen plötzlich in Flammen standen, schlug der Feuermelder an. Darauf wurden die zwei mutigen Ersthelfer aufmerksam und konnten Schlimmeres verhindern.