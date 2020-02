Über 70 Einsätze in insgesamt 730 Einsatzstunden: Das Jahr 2019 war für die Feuerwehr Gottmadingen ein intensives. Wir blicken auf die spektakulärsten Einsätze des vergangenen Jahres zurück.

23. August 2019: Auto landet kopfüber in der BiberAn der Ortseinfahrt Randegg ist eine Autofahrerin am Mittag des 23. August 2019 von der Fahrbahn abgekommen und kopfüber in der Biber gelandet. Die Frau war zunächst noch im Auto eingeschlossen,