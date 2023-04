Erneut klingelt ein Unbekannter mit dunkler Baseball-Kappe an Haustüren im Hegau, um in Wohnungen einzudringen. Doch eine Seniorin hat goldrichtig reagiert.

Erneut soll ein falscher Handwerker im Hegau unterwegs sein. Wie die Polizei mitteilt, hat am Mittwoch ein Unbekannter versucht, in das Haus einer älteren Frau zu gelangen. Gegen Mittag habe der Fremde an der Haustür der 90-Jährigen geklingelt und