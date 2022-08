Engen vor 17 Minuten

Was Besonderes statt Grillwurst und Pommes: In Engen halten bald die Imbisswagen

Am letzten Augustwochenende wird es lecker in Engen, denn das Streetfood-Festival will mit zwölf bis 13 Foodtrucks besonderes Essen in die Altstadt bringen – endlich, nachdem bisherige Pläne nicht geklappt haben.