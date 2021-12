Bodman vor 1 Stunde

Anwohner sind gegen Bau von 79 Parkplätzen am Königsweingarten und gehen mit einem Anwalt dagegen vor

Die Hauseigentümer am Königsweingarten in Bodman haben Angst vor Gefahren und Lärm durch mehr Verkehr, wenn dort viele Stellplätze wären. Sieben Parteien haben sich einen Anwalt genommen. Wie der Stand der Pläne ist, was die Gemeinde sagt und was das Gräfliche Haus sagt.