Die Guggenmusiker von der Guggufa haben erstmals ein Open Air ausgerichtet. Dabei trotzten Gäste wie Musiker dem schlechten Wetter. Und trösteten sich damit, dass es in der Fasnachtszeit oft noch viel kälter ist.

Schon von Weitem wummert der Bass vom Rathausplatz in Allensbach her. Die frische Brise weht den süßen Geruch von Popcorn durch die regenschwere Luft. Menschen mit Regenjacken und -schirmen in vielen Farben strömen zum Fest.Pünktlich zur Eröffnung