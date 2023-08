Eggingen in Zahlen, Daten, FaktenKreis: WaldshutFläche in Hektar: 1395Bevölkerung: 1.773 EinwohnerEinwohner pro km²: 127Pendler: ein 223, aus 987Altersdurchschnitt: 41,9 JahreBildung: 1 GrundschuleMieten pro m² in Euro: 8,50Kaufpreis pro m² in Euro: