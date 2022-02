Wehr vor 2 Stunden

„Bau nicht wirtschaftlich umsetzbar“: Stopp der KfW-Förderung stellt Ärztehaus in Frage

Die Entscheidung zur Abschaffung der KfW-Förderung bringt nicht nur private Bauherrn in Not, sondern wirkt sich auch auf kommunale Vorhaben aus. Das zeigt sich aktuell an der Planung des Wehrer Ärztehauses.