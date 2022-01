Waldshut-Tiengen vor 1 Stunde

Malerisches Ambiente, viele Feste und pures Leben: Darum möchte Michael Schüz nirgendwo anders als in der Tiengener Altstadt leben

Jedes Gässlein der Tiengener Altstadt weckt bei Michael Schüz Kindheitserinnerungen. Er wohnt in seinem Elternhaus in der Haupstraße und schätzt das malerische Ambiente und die vielen Anlässe. In einem Rundgang durch das Städtle verrät er, warum er sich nicht vorstellen kann, woanders zu leben.