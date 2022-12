Der Hightech-Lebensmittelladen „Roberta“ ist auf dem Aarberg angekommen. Am Dienstag wurden die ersten Bauteile angeliefert. Nun soll es Schlag auf Schlag weitergehen. Schon in wenigen Tagen soll der Betrieb starten.

Das Warten hat ein Ende: Mit großem Bahnhof ist der erste robotergesteuerte Hofladen Süddeutschlands am Dienstag auf dem Aarberg angekommen. Per Autokran wurden die großformatigen Bauteile am Bestimmungsort an der Ecke Eichholzstraße/Bloisstraße