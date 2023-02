Der ehemalige Dirigent der Stadtmusik Waldshut stirbt im Alter von 88 Jahren. Er unterrichtete unzählige Schüler und bewegt viel in Orchestern und Verbänden. Sein Weggefährte Klaus Teufel erinnert an sein Wirken.

Er war Musiklehrer und Dirigent mit Leib und Seele: Rudolf Wolpensinger, geboren am 24. April 1934 in Rheinfelden-Herten, ist am 11. Februar im Alter von 88 Jahren gestorben. Unter dem Stern der Blasmusik hat Wolpensinger unzählige Schüler