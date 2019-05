Waldshut vor 2 Stunden

Wahl der Ortschaftsräte in Waldshut: In Oberalpfen gaben die meisten Wähler ihre Stimme ab

Die Ortschaftsräte in den Ortsteilen von Waldshut wurden bei der Kommunalwahl neu gewählt. In allen Räten gibt es neue Ratsmitglieder. Die höchste Wahlbeteiligung gab es in Oberalpfen mit 72,7 Prozent.