In den Ortsteilen von Tiengen wurden die Ortschaftsräte neu gewählt. In allen Räten gibt es Neuerungen. Die größte Wahlbeteiligung in der gesamten Doppelstadt gab es bei den Ortschaftsratswahlen in Krenkingen mit 82 Prozent.

In den Ortsteilen von Tiengen, also in Gurtweil, Aichen-Gutenburg, Breitenfeld, Detzeln und Krenkingen, stehen nach der Kommunalwahl nun die neuen Ortschaftsräte fest. In manchen Ortsteilen wurden die Karten neu gemischt. In Gurtweil hatte es als