Ühlingen-Birkendorf vor 2 Stunden

Das sind die neuen Ortschaftsräte von Ühlingen-Birkendorf

Die Ortschafträte in den acht Ortsteilen von Ühlingen-Birkendorf stehen fest. 13 Frauen wurden gewählt, fünf von ihnen in den Ortschaftsrat Birkendorf. Die Ortschafträte in Riedern a.W. und Untermettingen bleiben jedoch reine Männerdomänen. Wir stellen Ihnen die neuen Ortschaftsräte vor