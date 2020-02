Stühlingen vor 3 Stunden

Die Narren übernehmen die Macht im Stühlinger Rathaus

Auch in Stühlingen übernahmen die Narren am Schmutzigen Dunnschtig das Ruder. Kinder wurden aus Realschule, Kinderland und Grundschule Hohenlupfen befreit. Am Nachmittag galt es, Bürgermeister Joachim Burger von seinen Amtsgeschäften abzusetzen. Der Tradition gemäß wurde der Rathauschef im Saugatter abgeführt.