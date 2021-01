von Christiane Sahli

Pünktlich zum neuen Jahr ist die Menzenschwander Flutlichtloipe eröffnet worden. Sie führt auf 800 Metern vom Skistadion im Hinterdorf Richtung Kirche und zurück. Man habe mit der Nachtloipe ein zusätzliches Angebot zu den weiteren Loipen in Menzenschwand und dem Rodelhang am Rehbachlift schaffen wollen, sagte Bürgermeister Adrian Probst. Bereits im Sommer habe es entsprechende Überlegungen gegeben, Ortsvorsteher Gfrörer habe dann das Kommando übernommen, so Probst.

Sechs Lichtmasten wurden zusätzlich zur Beleuchtung im Skistadion installiert, die Stadt präpariert die Loipe. Allerdings gab es kurz vor der Eröffnung noch ein Problem, als der Pistenbully der Stadt mit einem technischen Defekt ausfiel. Aber da seien die Langlauffreunde Rot-Kreuz-Loipe kurzfristig eingesprungen, zeigten sich Rathauschef und Ortsvorsteher dankbar.

Die Loipen in Menzenschwand sind derzeit gut besucht, sogar besser als in Vor-Corona-Zeiten, sagten der Vorsitzende des Menzenschwander Skiclubs, Ortsvorsteher Joachim Gfrörer, und Sportwart Nordisch, Andreas Mayer. Groß sei auch die Nachfrage beim Verleih von Touren- und Langlaufskiern sowie Schneeschuhen, so Gfrörer, der auch Inhaber des örtlichen Sportgeschäftes ist.

Der Termin

Langlaufen unter Flutlicht ist dienstags und freitags von 17.30 bis 20 Uhr möglich, die Flutlichtanlage wird dann automatisch abgeschaltet. Parken ist auf dem Parkplatz vor dem Kurhaus möglich. Die Nutzung ist kostenlos, Spenden ins Kässle sind erwünscht.