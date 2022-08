von Karin Steinebrunner

Ein Jahr lang hat der Maler und Schriftsteller Conrad Schierenberg einen besonderen Begleiter: Der Fernsehreporter und Moderator Mick Locher dreht über ihn einen Film. Die Dreharbeiten waren auch der Auslöser für eine Lesung im „Alten Engel“ in Urberg. Den Schriftsteller Schierenberg wollte Locher damit im direkten Kontakt mit seinem Publikum einfangen.

Erstes Treffen in den 80ern

Er kenne Conrad Schierenberg schon seit gut 40 Jahren, erzählt Mick Locher, und in dieser Zeit sei zwischen den Beiden eine Freundschaft gewachsen. In Höchenschwand aufgewachsen, war Locher Anfang der 1980er Jahre als Redakteur des SÜDKURIER tätig. In diesem Zusammenhang lernte er Conrad Schierenberg kennen, und die Verbindung riss auch nicht ab, als er als Fernsehjournalist nach Berlin ging.

Die Idee, einen Film über Schierenberg zu drehen, habe er schon lange gehabt, verrät Locher. Nun endlich habe er Zeit dafür, dieses Projekt tatsächlich umzusetzen, das er im Wesentlichen selbst finanziere. Allerdings bekomme er zusätzlich Hilfsmittel vom Landkreis Waldshut sowie von der Gemeinde Dachsberg, der Stadt St. Blasien und von der Gemeinde Höchenschwand.

Der Film ist als Langzeitdokumentation angelegt, soll Schierenberg durch alle vier Jahreszeiten begleiten. Im Februar hat er den Winter gedreht, im Mai den Frühling, aktuell den Sommer. Zu Schierenbergs 85. Geburtstag im Oktober soll der Herbst hinzukommen.

Menzenschwand und Dachsberg als Drehorte

„Ich bin sehr froh, dass ich Conrad Schierenberg davon überzeugen konnte, diesen Film zu machen“, gesteht Locher. Gedreht wurde in Menzenschwand, wo Schierenberg einen Teil seiner Jugend verbrachte, und vor allem auf dem Dachsberg, im Atelier und in der Landschaft, um ein rundes Porträt von ihm als Maler und Dichter zu bekommen.

Das Produkt soll schließlich etwa eine Dreiviertelstunde ausfüllen und vornehmlich im Internet zu sehen sein, aber innerhalb des Landkreises auch öffentlich gezeigt werden.

In Urberg las Schierenberg eine ausgesprochen kurzweilige Stunde lang eine kontrastreiche Mischung aus streng gebauten Sonetten und frechen Limericks, auf Alemannisch und auf Hochdeutsch, allesamt sehr kunstvoll verschachtelte und sprachlich ausgefeilte Verse. Schierenberg ist ein Meister des Wortspiels und ein Sprachkünstler, der es in genialer Weise versteht, seine Sprache auf den Inhalt zuzuschneiden und so einen Kontrastreichtum zu schaffen, der seinesgleichen sucht.