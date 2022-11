Dachsberg/St. Blasien vor 47 Minuten

Die Kunst war sein Lebenselixier: Trauer um Maler und Lyriker Conrad Schierenberg

Der Künstler stirbt im Alter von 85 Jahren in Dachsberg. Er wächst als Hütebub in Menzenschwand auf und entdeckt als Jugendlicher den Drang zum Malen. Seine Werke sind in ganz Deutschland bekannt.