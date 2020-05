von Thomas Mutter

Die Baumeister haben es zu allen Zeiten der Mitwelt angetan. Es war also nur eine Frage der Zeit und/oder der passenden Gelegenheit, bis ein weiterer Wirtschaftsmotor der Stadt, Gustav Schmidt, der Gründer von Schmidt-Arkaden und der Wohnungsbaugesellschaft, als Ehrenbürger an der Reihe war.

Gustav Schmidt | Bild: Repro Thomas Mutter

Der am 21. April 1900 in Höchenschwand geborene Gustav Schmidt hat 1933 das St. Blasier Bekleidungsgeschäft der Familie Gustav Grumbach erworben, da diese jüdische Familie rechtzeitig vor dem Nazi-Terrorregime Deutschland verließ. Das jahrzehntelange Aufwärts hin zu Schmidt-Arkaden war damit angekurbelt.

Ein zweites Mal fühlte Gustav Schmidt sich als Bauherr und kurörtlicher Wirtschaftsmotor angesprochen. Die Wellen der Bevölkerungsverschiebung nach dem Zweiten Weltkrieg schlugen zu Beginn der 1950er Jahre bis in die Domstadt durch. Ein Gebot der Stunde war die Schaffung von Wohnraum. Der rastlose Unternehmergeist Gustav Schmidts fühlte sich durch die günstigen staatlichen Wohnungsbauprogramme angesprochen und handelte sofort.

Am Ende seiner ungebremsten Aktivitäten stehen 22 Wohnhäuser mit 130 Sozialwohnungen in St. Blasien, Bonndorf, Höchenschwand und Todtmoos und die am 20. Juni 1959 gegründete Schmidt Wohnungsbau GmbH. Die heimische Wirtschaftsförderung durch das Modehaus und die Belebung des Wohnungsmarktes sind ein willkommener Ertrag für den Kurort. Die Stimme der Wirtschaft und des Einzelhandels erhob er von 1962 bis 1968 im Gemeinderat, ehe er sich voll auf seine unternehmerischen Aktivitäten beschränken musste.

Die Ehrungen wollten nicht ausbleiben, die zwei herausragenden Beispiele seien stellvertretend genannt: Ende November 1980 das Bundesverdienstkreuz am Bande und zum 85. Geburtstag die Ehrenbürgerschaft der Stadt St. Blasien für seinen „herausragenden Anteil an der kurörtlichen Ausstattung“.

Die persönlichste Ehrung war die vor einem der Häuser von der Familie angelegte runde Bodenplatte zum 95. Geburtstag. Mit dem Jahrhundert konnte er nicht ganz gleichziehen, aber er hat immerhin das hohe Alter von 98 Jahren erreicht.