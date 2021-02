von sk

Einen großen Testtag hat es am Freitag in der Pater-Alfred-Delp-Halle des Kollegs St. Blasien gegeben. Um die Ausbreitung des Coronavirus zu unterbrechen und einen entsprechenden Überblick zu erhalten, wurde bei allen Internatsschülern sowie Mitarbeitenden ein Abstrich genommen, scheibt das Kolleg in einer Pressemitteilung.

St. Blasien 17 Covid-19-Fälle im Kolleg St. Blasien Das könnte Sie auch interessieren

Im Einsatz waren Praxismitarbeiterinnen des Kollegsarztes Winfried Bull, vom Gesundheitsamt des Landkreises erhielt das Kolleg materielle Unterstützung. Die Testung von rund 250 Personen „bedeutet ein erhebliches Arbeitspensum und ein immenser Organisationsaufwand, den Frater Lischka und das Praxisteam, das um 4.30 Uhr mit den Vorbereitungen begonnen hat, vorzüglich geleistet haben“, heißt es in der Mitteilung des Kollegs weiter. Die Ergebnisse werden in den nächsten Tagen erwartet.

Kreis Waldshut/Kreis Lörrach Update: Nun 21 bestätigte Coronavirus-Mutationen in den Kreisen Waldshut und Lörrach Das könnte Sie auch interessieren

Aufgrund der Corona-Pandemie seien die üblichen Einzelsegnungen im Dom in diesem Jahr nicht möglich. Den Blasiussegen gibt es am Gedenktag des heiligen Blasius am Mittwoch, 3. Februar, in anderer Form: Kollegsdirektor Hans-Martin Rieder spendet den Blasiussegen online. Er ist auf dem Youtube-Kanal des Kollegs zu empfangen.