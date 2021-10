von Wilfried Dieckmann

Gefahr im Verzug, der Biber war erneut in Aktion: Nun muss die stattliche Weißerle am Schlüchtsee sofort gefällt werden. Darüber waren sich Bürgermeister Christian Behringer und Bauhofleiter Michael Lüber beim Besichtigungstermin einig. Auch im angrenzenden Naturschutzgebiet gibt es zwischenzeitlich kaum einen Baum mehr, der nicht angenagt wurde.

Nager richtet sich wohnlich ein

Der Biber hat nahe dem Schlüchtseehof einen geeigneten Lebensraum gefunden. Mittels Damm und einem Bau in der angrenzenden Böschung unter dem von Wanderern stark frequentierten Panoramaweg hat sich der Biber wohnlich eingerichtet. Dies zeigen die Aktivitäten der Landschaftsbauer deutlich. Den Nagern ist es gelungen, mit und zwischen den Dämmen neue Lebensräume zu schaffen.

Der Biber steht gemäß dem Bundesnaturschutzgesetz unter strengem Schutz. Seine Nachkommen begnügen sich aber nicht mehr mit dem sogenannten Biberland, sie expandieren immer stärker in den nahe gelegenen Schlüchtsee. Auch am unteren Mühlenweg betätigt sich der Nager als Landschaftsarchitekt und verändert das Flussbett der Schlücht. Die friedliche Koexistenz von Flora und Fauna droht aus dem Gleichgewicht zu geraten.

Drahtgeflecht soll Bäume schützen

Nach den Worten von Christian Behringer kann die Gemeinde mit dem Biber und seinen Aktivitäten ein Stück weit leben. Im Naturschutzgebiet Schlüchtsee wurden zwischenzeitlich die meisten Bäume mit einem Drahtgeflecht geschützt. Ein prächtiges Exemplar einer Weißerle (Alnus incana) wurde von den Bibern jedoch so stark angenagt, dass es aus Sicherheitsgründen gefällt werden muss. Die Baumart wird bis zu 20 Meter hoch und im Regelfall nicht älter als 40 bis 50 Jahre.

Die Weiß- oder Grauerle kommt mit feuchten Standorten wie am Schlüchtsee gut zurecht und ist nach Aussagen von Experten hinsichtlich Sommerwärme anspruchslos. Das Holz hat nur einen geringen Wert. Wie Bürgermeister und Bauhofleiter bei einer Besichtigungstour feststellten, wird das angrenzende Schutzgebiet zwischen Schlüchtsee und Rothaus vom Biber stark genutzt. Es gibt hier kaum einen Baum mehr, der nicht angenagt wurde.

Die friedliche Koexistenz von Flora und Fauna droht aus dem Gleichgewicht zu geraten. In Gesprächen soll den Behörden deutlich signalisiert werden, dass der Schlüchtsee weiterhin ohne Einschränkungen als Erholungs- und Badegewässer für Einheimische und Touristen zur Verfügung stehen muss.