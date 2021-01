von Christiane Sahli

Am dritten Verhandlungstag endete das Verfahren gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Radon Revital Bades, die sich wegen Untreue vor dem Amtsgericht St. Blasien verantworten musste. Die Direktorin des Gerichtes Susanne Lämmlin-Daun verurteilte die Angeklagte zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je 50 Euro und ging damit über die Strafmaß des Strafbefehls – 90 Tagessätze zu je 60 Euro – hinaus. Zudem wurde der Wert des Tatertrages (Ersatz für den veruntreuten Betrag) eingezogen.

18.000 Euro veruntreut

Der Angeklagten war vorgeworfen worden, in der Zeit von Januar 2016 bis April 2018 Tageseinnahmen des Bades in Höhe von rund 18.000 Euro veruntreut zu haben. Im selben Zeitraum zahlte sie rund 46.000 Euro auf ihre Privatkonten ein. Die Angeklagte bestritt die Vorwürfe bis zuletzt.

Ehemann wird befragt

Zu Beginn des letzten Verhandlungstages kam der Ehemann der Angeklagten zu Wort. Man erhoffte sich von ihm Auskünfte über die Herkunft des Bargeldes, das die Angeklagte auf ihr Konto eingezahlt hatte. Sie hatte insoweit auch von Bareinnahmen ihres Ehemannes aus Holzverkauf, Musikertätigkeit und Darlehensrückzahlungen seiner Eltern gesprochen. Er konnte jedoch keine näheren Angaben machen. Er habe das Geld immer seiner Ehefrau gegeben in der Annahme, dass dieses auf das Konto eingezahlt werde. In einer Sache war sich das Zeuge aber sicher: „Ich lege die Hand für meine Frau ins Feuer“.

Motive: Frust und angespannte finanzielle Situation

Staatsanwältin Christina Siegfried erachtet die Indizienlage als derart dicht, dass kein Zweifel an der Täterschaft der Angeklagten bestehe. Sie nannte die Alleinverantwortlichkeit der Angeklagten für das Verbringen der Bareinnahmen zur Bank, hohe Bareinzahlungen auf deren Privatkonten im Tatzeitraum sowie die Tatsache, dass während eines Urlaubs der Angeklagten keine Fehlbeträge zu verzeichnen waren und es keine Unregelmäßigkeiten nach dem Bekanntwerden des Fehlbetrages mehr gegeben habe. Als Motiv nannte die Staatsanwältin Frust und eine angespannte finanzielle Situation. Ihr Strafantrag: 120 Tagessätze zu je 60 Euro.

Verteidiger plädiert auf Freispruch

Freispruch beantragte dagegen Verteidiger Jürgen Just. Es hätten im Bad so große Missstände geherrscht, dass es Probleme gäbe, überhaupt etwas zuzuordnen, sagte er. Was die Tatsache betreffe, dass es nach dem Bekanntwerden des Fehlbetrages zu keinen Unregelmäßigkeiten mehr gekommen sei, hätte ein möglicher Alternativtäter aufmerksam und vorsichtig werden können.

Und zu der korrekten Abrechnung während des Urlaubs der Angeklagten: Wegen der tagesgenauen Abrechnung habe der Täter keine Möglichkeit zum Zugriff gehabt. Zwar werde seine Mandantin nicht entlastet, aber nach dem Grundsatz in dubio pro reo sei sie freizusprechen, so Just.

Richterin hat keinen Zweifel an Schuld

Sie habe keinen vernünftigen Zweifel, dass der Vorwurf zutreffe, so Richterin Lämmlin-Daun in der Urteilsbegründung, die Indizien hätten sich in der Hauptverhandlung noch verstärkt. In ihrer Position sei die Angeklagte für die Bareinzahlungen zuständig gewesen, es hätte ihr auffallen müssen, wenn Umschläge mit den Einnahmen der jeweiligen Schichten gefehlt oder der Inhalt der Umschläge nicht mit den Belegen übereingestimmt hätte.

„Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass in einem so renommierten Projekt eine so chaotische und unübersichtliche Finanzpraxis herrscht.“ Richterin Susanne Lämmlin-Daun

Den Einwand des Verteidigers, die korrekte Abrechnung während des Urlaubs der Angeklagten sei ein Indiz für die Täterschaft derjenigen, die in dieser Zeit die Einnahmen zur Bank gebracht habe, wies die Richterin zurück. Die Ermittlungsbehörden seien dem Verdacht nachgegangen, hätten aber keine Anhaltspunkte gefunden.

Was die Einzahlungen auf den Privatkonten der Angeklagten betreffe, spreche die finanzielle Lage der Angeklagten dagegen, dass diese über so viel Bargeld verfügt habe. Zudem habe die Angeklagte dem Gericht keine vernünftige Erklärung dafür geliefert, warum vor und nach dem Tatzeitraum viel weniger eingezahlt worden sei.

Bei der Strafzumessung berücksichtige Richterin Lämmlin-Daun zugunsten der Angeklagten, dass diese unverschuldet in eine angespannte finanzielle Lage geraten sei, ihr Gehalt habe nicht ihrer Leistung entsprochen. Zudem sei es ihr leicht gemacht worden durch eine chaotische Buchhaltung. „Ich hätte nicht für möglich gehalten, dass in einem so renommierten Projekt eine so chaotische und unübersichtliche Finanzpraxis herrscht“, so die Richterin wörtlich.

Zulasten der Angeklagten wertete sie den langen Tatzeitraum und den hohen Schaden, der schon eine „Hausnummer“ sei. 120 Tagessätze zu je 50 Euro lautete das Urteil. Die Richterin ging damit über das Strafmaß im Strafbefehl, gegen den die Angeklagte Einspruch eingelegt hatte, hinaus. Auf diese Möglichkeit hatte sie bereits zu Beginn der ersten Verhandlungstages hingewiesen. Ferner wurde der Wert des Tatertrages eingezogen, eine Rechtsfolge der Tat.