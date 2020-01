von Karin Steinebrunner

Im Rahmen des Straßensanierungsplanes der Gemeinde hatte Ibach im Jahr 2019 Anträge zur Sanierung von Alpenblick, Steigass, Hofrain und Hochrütte an den Ausgleichsstock gestellt in einer Gesamthöhe von 295.000 Euro. Bewilligt wurden 156.000 Euro für Hofrain und Hochrütte. Die veranschlagten Kosten hierfür beliefen sich auf 175.000 Euro, was eine Eigenleistung von 19.000 Euro bedeutet. Die Planung für diese beiden Projekte soll nun ausgeschrieben werden.

Umstellung für 2020 Der Haushaltsplan für 2020 kann keinen ausgeglichenen Haushalt präsentieren. Die durch das neu anzuwendende Abrechnungssystem der Doppik notwendigen Abschreibungen bedingen eine für die Flächengemeinde illusorische Erwirtschaftung von 30.000 Euro aus dem Haushalt. Außerdem bewirken die guten Steuereinnahmen von 2018 erhöhte Umlagenzahlungen für 2020 in Höhe von 23.600 Euro. Dem stehen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 11.700 Euro gegenüber.

Der Rat beschloss die Ausschreibung, Planer Claus Baumgartner stellte die Vergabe im März und die Ausführung für den Sommer in Aussicht. Zur weiteren Fortschreibung des Sanierungsprogramms soll für die 2019 nicht bewilligten Maßnahmen im Bereich Alpenblick und Steigass erneut ein Antrag beim Ausgleichsstock in Höhe von 125.000 Euro gestellt werden. Erweitert wird dieser Antrag noch um die Sanierung der Steige in Oberibach, für die 75.000 Euro veranschlagt werden.