Schwörstadt vor 1 Stunde

Bei Heimspielen herrscht hier Hochbetrieb: Pino Alu bewirtet seine Gäste beim Domizil des SV Schwörstadt in bester Lage

Die Sportgaststätte des SV Schwörstadt 1927 liegt in günstiger Lage – direkt am Rheinufer, in unmittelbarer Nähe zum Freibad. Seit April ist hier Pino Alu Gastwirt, der über eine langjährige Erfahrung in der Gastroszene des Hochrheins verfügt.