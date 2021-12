von Edgar Steinfelder

Aus den Reihen der Hundehalter gibt es geharnischten Protest gegen die vom Schopfheimer Gemeinderat beschlossene neue Polizeiverordnung, wonach sie ab 1. Januar 2022 ihre vierbeinigen Lieblinge fast überall in der Stadt mit Ortsteilen sowie umliegenden Naherholungsgebieten an die kurze Leine nehmen müssen. Und auch in Hausen, wo solch ein Beschluss im Gemeinderat erst einmal vertagt wurde, gibt es heftigen Widerspruch gegen die geplanten Verordnungen.

Dass innerhalb bebauter Bereiche sowie in Grünanlagen und auf Wegen in Naherholungsgebieten die Hunde ausnahmslos an einer kurzen und nicht ausrollbaren Leine geführt werden müssen, bringt die Hundebesitzer auf die Palme. Wir haben uns ich einmal bei den Hundehaltern umgehört.

Nadja Kistner aus Langenau: Mit meinen drei Möpsen mache ich regelmäßig ausgedehnte Spaziergänge in Langenau und Schopfheim und nehme dabei Rücksicht auf Fußgänger und Radfahrer. Wo es nötig ist, sind die Hunde natürlich an der ausrollbaren Leine, wo sie entweder nur kurzen oder längeren Auslauf haben. Dort, wo sie aber gefahrlos einmal rennen können, nehme ich sie von der Leine. Bewegung ist für die Gesundheit der Tiere sehr wichtig. Es gibt beim Freilaufen auch keine Probleme mit anderen Hunden und auch die Hinterlassenschaften meiner Möpse werden von mir sofort entsorgt. Anmerken möchte ich auch, dass für die drei Hunde pro Jahr insgesamt 600 Euro Hundesteuer zu entrichten sind.

Rosa Pomrehn mit ihrem Begleiter | Bild: Edgar Steinfelder

Rosa Pomrehn aus Fahrnau: Für mich ist der Hund ein unverzichtbarer treuer Begleiter. Er garantiert mir Wohlbefinden und deshalb möchte ich auch, dass er sich wohl fühlen kann. Rücksicht beim Gassigehen ist für mich immer oberstes Gebot. Aber den Hund immer und überall an der kurzen Leine führen zu müssen, grenzt schon fast an Tierquälerei. Auf übersichtlichen Flächen braucht der Hund auch seinen Auslauf. Das ist für seine Gesundheit überaus wichtig. Wir Hundebesitzer nehmen auch Rücksicht auf Radfahrer, auch wenn sich diese manchmal rücksichtslos verhalten und besonders E-Biker ohne warnendes Klingelzeichen mit hoher Geschwindigkeit auf den Wegen unterwegs sind. Bei gegenseitiger Rücksichtnahme braucht es diese neue Verordnung nicht. Schade wäre es, wenn man zur Sicherheit auch Kinder auf dem Schnellradweg an die kurze Leine nehmen müsste.

Claudia Brändle mit Hund | Bild: Edgar Steinfelder

Claudia Brändle aus Fahrnau: Ich kann diese restriktive Verordnung überhaupt nicht verstehen. Nur weil es einige unvernünftige Hundehalter gibt, werden alle anderen über einen Kamm geschoren. Die meisten Hundehalter sind sich ihrer Verantwortung bewusst und nehmen ihre Hunde in Wohngebieten an die Leine, lassen sie aber da, wo es möglich ist, auch frei laufen und rennen oder mit anderen Hunden herumtollen.

Ulrike Hager mit Jara | Bild: Edgar Steinfelder

Ulrike Hager aus Hausen: Unsere Hündin Jara ist jetzt 14 Jahre alt und freut sich immer, wenn sie mehrmals täglich außerhalb des Ortes Gassi gehen darf. Sie genießt es, in Freiheit zu laufen und gelegentlich andere Artgenossen zu beschnuppern. Auch Hunde sind soziale Wesen. Sie benötigen Freiraum, der ihnen mit der kurzen Leine entzogen wird. Schließlich muss jeder Hundehalter die Verantwortung für sein Tier selbst übernehmen.

Petra Adelmann mit ihrem Hund | Bild: Edgar Steinfelder