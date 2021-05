von André Hönig

Schopfheim – Einen Bauboom erlebt Schopfheim seit Jahren – die Einwohnerzahl aber wächst betrachtet auf die vergangenen fünf Jahre eigentlich nicht, sondern stagniert. Wobei etwas unklar ist, wie viele Einwohner die Markgrafenstadt aktuell hat. Die Frage, wie der Trend aussieht, ist aber nicht zuletzt deshalb spannend, weil diverse Mega-Wohnprojekte geplant sind und deshalb diskutiert wird, wie sich das auf die Infrastruktur auswirkt.

Egal, ob es nun 100, 110 oder 125 Wohnungen sein werden: Weitgehend einig war sich der Gemeinderat in der vergangenen Woche, dass die geplante Wohnbebauung auf dem Areal der Alten Weberei in Fahrnau Auswirkungen haben wird auf die Infrastruktur, sprich etwa Kindergartenplätze und Kapazitäten der Schule. Die Debatte über dieses Bauvorhaben hatte auch deshalb grundsätzlichen Charakter, weil die Stadtverwaltung am Rande informierte, dass weitere Investoren ebenfalls Mega-Wohnprojekte mit jeweils um die 100 Wohnungen planen. Stadtrat Felix Straub (Grüne) merkte vor diesem Hintergrund an, dass „wir in diesem Fall tatsächlich einmal über Bevölkerungswachstum reden“.

Was Straub damit meinte: Tatsächlich ist zwar in Schopfheim zuletzt viel gebaut worden. Das Statistische Landesamt weist 118 fertiggestellte Wohnungen für 2016, 133 Wohnungen für 2017, 29 für 2018 und 134 für 2019 aus – die Zahl für 2020 liegt noch nicht vor. Die Einwohnerzahl indes stagniert – auch wenn sie je nach Statistik variiert. Laut dem Statistischen Landesamt Baden-Württemberg hat Schopfheim demnach noch nie die 20.000-Einwohner-Marke geknackt. Zudem ist die Markgrafenstadt seit 2017 sogar auf Schrumpfkurs. Weist diese Statistik für 2017 noch 19.823 Einwohner aus, zählte Schopfheim 2019 noch 19 573.

Anders die Statistik der Stadt Schopfheim selbst, die auch schon das Jahr 2020 beinhaltet: Zwar zeigen die Zahlen des Schopfheimer Einwohnermeldeamts ebenfalls in diesem Zeitraum einen rückläufigen Trend ab dem Jahr 2017 – damals war ein Höchststand mit 20.142 gemeldeten Personen erreicht. Im vergangenen Jahr aber war Stand 31. Dezember demnach die 20.000er-Marke mit 20.112 Einwohnern wieder überschritten. Dennoch sind das immer noch weniger als 2017. Doch warum gibt es abweichende Zahlen? „Weshalb die Zahlen des Statistischen Landesamtes und die vom Meldeverzeichnis sich unterscheiden, ist nicht eindeutig klar“, schreibt dazu der städtische Pressesprecher Marcus Krispin auf Anfrage. Es können mehrere Faktoren eine Rolle spielen.

Zahlenunterschiede betreffen jede Gemeinde

„Unter anderem vermuten wir, dass durch den Zensus, also die Bevölkerungszählung, falsche Angaben übermittelt werden, da diese Angaben von den Bürgern selbst gegenüber dem Zensus angeben werden.“ Auch nehme die Stadtverwaltung an, dass viele Personen, die beispielsweise im Ausland studieren und auch noch einen Wohnsitz im Inland haben, „diesen vergessen anzugeben, beziehungsweise eventuell viele Bürgerinnen und Bürger generell vergessen, ihren Nebenwohnsitz anzugeben“. Die Statistiken der Stadt jedenfalls würden „zeitnah jeden Monat ausgewertet“, daher würden Anmeldungen oder Abmeldungen, die rückwirkend noch erfasst seien, auch vom Statistischen Landesamt nicht mehr ausgewertet. Im Übrigen aber sei Schopfheim kein Sonderfall: „Diese enormen Unterschiede der Zahlen betreffen jede Gemeinde.“

So oder so allerdings scheint die Bautätigkeit sich zum einen zuletzt kaum auf den Wohnungsbedarf auszuwirken – jedenfalls wenn es um günstiges Wohnen geht. So befinden sich auf der Warteliste, die die Wohnbau Lörrach bei der Vergabe von Wohnraum an Interessierte führt, mehr als 1000 Haushalte allein in Schopfheim.

Zum anderen ist aber auch kein direkter Zusammenhang mit der Einwohnerzahl erkennbar. Dafür allerdings gibt es einen Erklärungsansatz, den Bürgermeister Dirk Harscher in der jüngsten Gemeinderatssitzung nannte: „Der Trend geht nicht erst jetzt, sondern schon lange zu größeren Wohnungen. Die Bevölkerungsanzahl steigt gar nicht so stark an. Aber früher haben in einer Wohnung drei Personen auf 70 Quadratmetern gelebt. Jetzt sind es zwei in einer Penthouse-Wohnung mit 130 Quadratmetern. Diese Trends sind klar zu erkennen.“