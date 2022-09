von Sarah Trinler

Fünf Jahre hat es gedauert von der Ideenvorstellung bis zur Umsetzung, am Freitagvormittag war es dann so weit: Mit dem Spatenstich wurde der Baustart für die „Blackforestline“ – so wird die Todtnauer Hängebrücke heißen – freigegeben. Die 450 Meter lange Brücke soll einen 360-Grad-Rundumblick über die einzigartige Natur um den Todtnauer Wasserfall bieten. „Ein herausragendes Projekt“, so Bürgermeister Andreas Wießner.

Der Weg zur Baugenehmigung habe länger gedauert als erwartet, sagte Wießner. Umso gelöster war die Stimmung beim feierlichen Spatenstich bei der oberen Wasserfallkurve mit Vertretern der Stadt Todtnau, dem Bauherrn und der ausführenden Baufirma. Die Bagger standen schon bereit, seit Beginn der Woche rollen sie. Die Brücke wird von der oberen Wasserfallkurve an der Kurhausstraße rüber in Richtung Gaisköpfle verlaufen. Wanderwege führen von der Brücke direkt an den Wasserfall.

Schwindelfrei sollte man sein, wird die Brücke doch 120 Meter über dem Talgrund verlaufen. Der Bürgermeister machte schon beim Spatenstich-Termin schmunzelnd deutlich, dass er die Brücke „niemals“ betreten werde – er habe Höhenangst. Aber auch wenn er nicht auf der Brücke stehen werde, hinter der Brücke stehe er allemal: Das Projekt sei eine „Bereicherung für die Bergwelt Todtnau“ und sowohl für die Bevölkerung als auch für die Touristen „ein riesiges Highlight“.

Bauherr und Betreiber ist die Eber­hardt Gruppe im oberschwäbischen Riedlingen, die bereits eine Hängebrücke in Bad Wildbad baute. Bei einem Besuch der Bergwelt Todtnau habe er den Wasserfall als „tolle Location für eine Hängebrücke“ ausgemacht, sagte Geschäftsführer Günter Eberhardt. Ob ein solches Projekt aber zur Umsetzung komme, hänge besonders von der Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen vor Ort ab. „Es ist wichtig, dass wir als Bauherren in der Gemeinde willkommen sind.“ In Todtnau sei dies von Anfang an gegeben gewesen. Die Einweihung der Brücke ist für Juni 2023 geplant, am westlichen Brückenportal soll auch ein Besucherzentrum entstehen.

Seit Montag dieser Woche kommt es im Bereich des Wasserfalls zu Einschränkungen für Wanderer. Die Wanderwege rund um den Wasserfall sind bis etwa Anfang November unter der Woche von montags 7 Uhr bis donnerstags 19 Uhr gesperrt. Der Plan der gesperrten Wege ist auf der Webseite der Stadt Todtnau (www.stadt.todtnau.de) zu finden.