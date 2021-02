von Angelika Schmidt

Lust auf etwas Heimatkunde, Kopfauslüften und moderate Bewegung und das im „Urwald von morgen“? Dann wäre für Naturliebhaber eine Runde auf dem sogenannten Schönauer „Urwaldpfad“ im 50 Hektar großen Bannwald „Flüh“ eine Option. Passend zur derzeitigen Entschleunigung unter dem Motto: „Immer mit der Ruhe!“.

Keine Wildtiere, dafür aber Lamas. | Bild: Angelika Schmitt

Völlig unberührte Urwälder gibt es in Deutschland schon seit langem nicht mehr. Immerhin bleibt im Bannwald „Flüh“ bei Schönau die Natur bereits seit einem halben Jahrhundert sich selbst überlassen. Bei einer kleinen Wanderung (nicht kinderwagentauglich) auf dem etwa fünf Kilometer langen Urwaldpfad kann man erfahren, wie der Wald, in den seit fünf Jahrzehnten so gut wie nicht mehr forstwirtschaftlich eingegriffen wird, dem ursprünglichen Urwald wieder langsam näher kommt. Dabei kann man zahlreiche Baum- und Pflanzenarten sowie beeindruckende mit leuchtend-grünem Moos bewachsene Felsformationen entdecken. Noch ist es allerdings nicht so weit, dass sich der Wanderer durch die neue Wildnis mit dem Buschmesser den Weg bahnen müsste, denn im geschützten Gebiet verläuft die Renaturierung naturgemäß langsam, nachdem der Mensch nicht mehr regulierend eingreift. So ist auch nachvollziehbar, dass das Sammeln von Pflanzen und Pilzen sowie das Abbrechen von Ästen nicht gestattet ist.

Überall wächst leuchtendes Moos. | Bild: Angelika Schmitt

Ein Hinweisschild auf den Urwaldpfad mit 14 Informationstafeln, der nicht verlassen werden darf, steht in zentral Schönau beim Startpunkt der Wanderung, beim Schönauer Rathaus. Ausgeschildert ist er als Waldlehrpfad. Über die Tunauer Straße geht es ein paar hundert Meter weiter Richtung Flüh. Kurz vor dem früheren Schlachthaus „Stome“ geht es nach rechts, der Urwaldpfad beginnt an der Wegkreuzung Flüh am Wiesentalrad- und Wanderweg. Von dort führt er durch den unteren Abschnitt des Bannwaldes zum Fröhnder Ortsteil Künaberg. Über den oberen Weg von Künaberg Richtung Schönau geht es zurück zum Wiesentalweg. Aber Achtung: Falls man das erste Schild „Waldlehrpfad“, das am Wiesentalrad- und Wanderweg links den Berg hoch wählt, „zäumt“ man den Urwaldpfad von hinten auf. Wer mit derw Nummer „eins“ starten möchte, muss den Rad- und Wanderweg noch etwas weiter Richtung Zell laufen und kommt dann zum Einstieg in den Pfad in der richtigen Reihenfolge.

Am Johann-Peter-Hebel-Blick schaut man auf Belchen und Wembach. | Bild: Angelika Schmitt

Unterwegs im „Urwald von morgen“ begegnet man in der Regel keinen wilden Tieren, doch kommt man überraschenderweise an einer Koppel mit drei vorwitzigen Lamas vorbei, die einen putzmunteren Anblick bieten. Außerdem gibt es einen einzigartigen Aussichtspunkt mit Blick auf Wembach und den Belchen: Den Johann-Peter-Hebel-Blick.

Die Gehzeit beträgt gemütliche zwei Stunden (circa 170 Höhenmeter). Der Urwaldpfad kann gut auf eigene Faust erkundet werden. Eine detaillierte Broschüre ist bei der Tourist-Information Schönau, erhältlich, und kann dort nach vorheriger Absprache per E-Mail an: info@schwarzwaldregion-belchen.de oder telefonisch in der Zeit von 9 bis 12.30 Uhr unter Tel. 07673/91 81 30 auch persönlich abgeholt werden.

Eine Karte mit einer kurzen Beschreibung findet sich auch auf: http://www.schwarzwaldregion-belchen.de; Zu den Erlebnispfaden im Kreis haben die Forstbehörden eine Sammlung mit Links ins Netz gestellt – auch zum Urwaldpfad. Informationen zu den Erlebnispfaden stehen unter http://www.loerrach-landkreis.de/http://erlebnispfade