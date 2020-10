von Heinz Scholz

Kürzlich wurde in einem Garten in Schopfheim-Fahrnau ein seltener Gast entdeckt: Eine grünlich gefärbte Gottesanbeterin (Mantis religiosa), die auf Beute lauerte. Einige Tage später sah Karin Greiner in der Statthalterstraße eine hellbraun gefärbte Gottesanbeterin am Boden neben ihrem Hauseingang. Sie setzte das Insekt auf die Blätter eines Busches. Dort verharrte sie längere Zeit ganz ruhig. Den seltenen Insekten kommt die Wärme zugute – deshalb könnte sie in Südbaden und auch in Schopfheim künftig häufiger zu beobachten sein.