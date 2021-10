von sk

„Für diesen unterhaltsamen und informativen Abend danke ich ihnen herzlich“, wandte sich der ehemalige Leiter der Montfort-Realschule an Josef Spiegelhalter, den die CDU der Stadt in der vergangenen Woche zu einem weiteren Referat im Rahmen der Tour de Zell, Thementage unter der Überschrift „Klimaschutz – nachhaltiges Wachstum“, verpflichtet hatte. Rund 20 Gäste verbrachten im „Löwen“ zwei Stunden mit eindringlichen Klima-Schockbildern aus allen Teilen der Welt, die zur Frage führen sollten: „Was können wir tun, um die Katastrophe aufzuhalten?“

Spiegelhalter, ein „Stromer“, der sich seit nunmehr 30 Jahren mit dem Klimaschutz befasst, bezweifelt, ob der Hinweis, dass es „fünf vor Zwölf“ sei, noch hilfreich ist – denn dieser sei schon seit vielen Jahren zu hören und „sollte mal den beängstigenden Auswirkungen der Erderwärmung angepasst und auf mindestens eine Stunde nach Zwölf vorgestellt werden“, heißt es in der Pressemitteilung zur Veranstaltung.

Die Produktion von 37 Milliarden Tonnen CO2 und Methan jährlich und acht Millionen Tonnen Plastikmüll, mit denen die Ozeane Jahr für Jahr weiter aufgefüllt werden, sollten alle überzeugen, dass es so nicht weitergehen kann, formulieren die Veranstalter ihre Hoffnung. Doch was tun, um die Wertschätzung der Natur anzukurbeln? „Beten? Oder auf Energie komplett verzichten? – Das wird nichts“, sagte Spiegelhalter und nannte Alternativen wie Wasserstoff, E-Autos, Wasser- und Windkraft oder Photovoltaikanlagen – die auf Deutschlands Dächern fast das Zehnfache des Stroms produzieren könnten, die das Land nach Schätzungen im Jahr 2038 benötige. Nach Auffassung des Referenten bleibt als zukunftsfähige Energiequelle nur die Sonne – „wenn wir nur noch mit Hackschnitzeln heizen, gibt es in ein paar Jahren keine Wälder mehr“, sagt er etwa. In Biogasanlagen werden zu rund 80 Prozent Lebensmittel verbrannt, „ein Unding, wenn man sieht, wie viele Menschen auf der Welt verhungern.“ Windkraft scheitert am Aussehen, Wasserkraftwerke können wegen der Fische in den Flüssen nicht betreiben werden.

Doch die Sonne, so Spiegelhalter, „liefert in einer Stunde mehr Energie, als die Menschen in einem Jahr verbrauchen“. Er versicherte, dass Photovoltaikanlagen, fachgerecht eingesetzt, jährlich 615 Milliarden kWh ins Netz speisen könnten. Damit, so der Fachmann laut Mitteilung, wären so gut wie alle Energieprobleme vom Tisch. Und wenn dann die in der Nordsee montierten Windkraftanlagen zur Herstellung von Wasserstoff genutzt würden, könne man davon ausgehen, „dass wir unser Paradies nicht nur erhalten, sondern es auch unseren Kindern und Enkeln übergeben könnten“, so Spiegelhalter.