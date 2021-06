von Paul Eischet

Wochenlang war der Skatepark im Schopfheimer Lus nicht nutzbar. Gründe für die zunächst durch Flatterband und später durch einen Bauzaun erfolgte Absperrung waren die Corona-Schutzmaßnahmen, dann aber auch die immer wieder erfolgte Zweckentfremdung des Skateplatzes als Partytreff. Nun ist der Bauzaun verschwunden und die Sportanlage wieder für jedermann zugänglich.

Katja Böhler und Ahmet Keskin vom Jugendzentrum und Marcus-Christian Schmidt, Mitgründer und Vorstand des Skateboarding-Vereins „Rollin‘ Gz“, informierten auf einem Pressetermin über den aktuellen Stand.

Ein Schild verweist auf die geltenden Nutzungsregeln für die Skateanlage. | Bild: Paul Eischet

Der Skateboarding-Verein „Rollin‘ Gz“, von Marcus-Christian Schmidt und sechs Mitstreitern gegründet, nahm im Oktober 2020 seine Arbeit auf. Erklärtes Vereinsziel: Die Unterstützung der sportlichen Entwicklung von Kindern und Jugendlichen. Zu diesem Zweck kümmert sich der Verein um den 2018 eröffneten Skatepark in Gündenhausen, um ihn für sportliche Freizeitaktivitäten attraktiver zu machen.

„Für uns war es wichtig, dass der Platz endlich wieder genutzt werden kann“, betonte Katja Böhler. Damit sei wieder ein Stück Normalität zurückgekehrt. „Wir weisen aber auch darauf hin, dass für die Nutzung bestimmte Regeln gelten. Man darf nicht vergessen, es ist eine Sportstätte und kein Spielplatz.“ Auf dem Skateplatz zum Einsatz kommen dürfen Inline-Skates, Rollschuhe und BMX-Rädern mit Pegs aus Kunststoff. Straßenräder, Motorroller, Scooter und Spielzeug sind tabu. Für Böhler ein besonders wichtiger Punkt: „Der Skateplatz darf von Kindern, die jünger als 8 Jahre sind, nicht genutzt werden.“ Eindringlich appellierte Schmidt an die Eltern, diese Vorgabe zu beherzigen. Immerhin können sich zu Stoßzeiten mehr als 40 Personen auf der Anlage befinden, und da sei das Unfallrisiko für kleine Kinder hoch. „Im Grunde aber funktioniert es toll auf dem Platz“, ergänzte Böhler. „Man sieht immer wieder, wie die Größeren auf die Kleinen aufpassen.“

Die für die Anlage geltenden Nutzungsbestimmungen sind auf einem Hinweisschild am Skateplatz für jedermann ersichtlich. Laut Schmidt wurde das Schild im letzten Jahr nachgebessert. „Der Skatepark wird vom TÜV kontrolliert, und da wurden die alten Schilder bemängelt. Die neuen hat uns die Stadt Freiburg zur Verfügung gestellt.“ Eine weitere Nachbesserung ist bereits in Planung. Hierbei geht es um eine Konkretisierung des generellen Scooter-Verbotes: Die Nutzung von Spielzeug-Scootern bleibt verboten, die von Stunt-Scootern aber wird erlaubt. Das geänderte Hinweisschild soll ein größeres Format erhalten und am Skateplatz in einer geringeren Höhe als das jetzige angebracht werden.

Die Skateanlage ist täglich von 8 bis 22 Uhr nutzbar. Für ihre Sauberhaltung legt sich der Verein „Rollin‘ Gz“ mächtig ins Zeug. An den Wochenenden kümmert er sich um die Reinigung des Platzes. Spezielle Müllbehälter für eine getrennte Abfallentsorgung sollen an der Anlage platziert werden. Zudem sind die Installation einer Beleuchtung und eines Trinkbrunnens oder Wasserspenders angedacht. Die Nutzer der Sportanlage sollen sich auf dem Platz wohlfühlen – und so vermehrt vielleicht auch eigenständig auf dessen Sauberkeit bedacht sein.