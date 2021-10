von Sarah Trinler

Geduld und Kondition hatten Stadtverwaltung und Projektverantwortliche in den vergangenen Jahren bewiesen, um das Vorhaben Hängebrücke über den Todtnauer Wasserfall zu einem positiven Abschluss bringen zu können. Eine Vielzahl an Sitzungen und Veranstaltungen hatte das durchaus strittige Projekt hervorgerufen – am Mittwoch gab der Gemeinderat nun endgültig grünes Licht und billigte den Bebauungsplan. In einem Jahr könnte die Brücke bereits stehen, die jährlich rund 100.000 Besucher nach Todtnau ziehen soll.

Als die Firma Eberhardt Bewehrungsbau aus Hohentengen vor dreieinhalb Jahren mit der Stadt Todtnau die Umsetzung der Idee anging, eine rund 450 Meter lange Hängebrücke für Fußgänger über den Todtnauer Wasserfall errichten zu wollen, habe man gedacht, dieses Vorhaben innerhalb eines Jahres über die Bühne bringen zu können, sagte Bürgermeister Andreas Wießner eingangs. Doch schnell habe sich gezeigt, dass für ein solches Großprojekt zahlreiche Anforderungen und Gutachten erbracht werden müssten. Indes habe man freilich auch die kritischen Stimmen – dabei ging es hauptsächlich um Verkehr und Naturschutz – hören und aufnehmen wollen, immer wieder sei nachjustiert worden. Zum Großteil sei es der vertrauensvollen Zusammenarbeit mit der Firma Eberhardt zu verdanken, dass der Gemeinderat nun tatsächlich final über den Bebauungsplan abstimmen könne, sagte Wießner. Er dankte den Projektverantwortlichen, die in der Sitzung anwesend waren.

Sieben Tagesordnungspunkte betrafen am Mittwochabend die geplante Hängebrücke, dicke Stapel an Unterlagen lagen vor den Ratsmitgliedern sowie verteilt auf einzelnen Stühlen im Publikumsbereich. Doch dort blieben die meisten Stapel unberührt und die Stühle unbesetzt. Nachdem das Projekt Hängebrücke seit Bekanntwerden für reichlich Diskussionen gesorgt und auch einige Gegenstimmen hervorgerufen hatte, war die Stadtverwaltung wohl von einer größeren Anzahl an Sitzungsbesuchern ausgegangen. Das ausnahmsweise großzügige Bestuhlen der Silberberghalle hatte es an diesem Abend aber nicht gebraucht, lediglich eine Handvoll Besucher waren gekommen, Fragen zur Hängebrücke wurden nicht gestellt.

Ebenso friedlich und diskussionsfrei verlief denn auch die Abstimmung: Dem städtebaulichen Vertrag, dem Erbbaurechtsvertrag sowie der Mitnutzungsvereinbarung für einen Waldweg zwischen der Stadt und dem Investor, der Vereinbarung mit dem Landkreis auf Übernahme der als Parkfläche dienenden Teilfläche der Kreisstraße 6307, der Änderung des Flächennutzungsplans, dem Beschluss des Bebauungsplans sowie den nötigen Bauanträgen wurden allesamt jeweils mit einer Enthaltung (Hans Gelpke, Freie Wähler) zugestimmt. „Heute haben wir richtig was zu tun“, kommentierte Wießner den „Abstimmungsmarathon“, den das Gremium hinter sich brachte. Die Abstimmungen wurden zügig durchgezogen, da es fast keine Fragen gab, was den Bürgermeister indes wenig verwunderte: „Wir haben alles umfangreich im Vorfeld diskutiert.“ Lediglich Hans Gelpke zeigte sich kritisch und erkundigte sich nach der finanziellen Sicherheit, die der Investor vorweisen müsse. Es sei vertraglich festgehalten, dass der Investor versichere, finanziell in der Lage zu sein, das Projekt fertigzustellen. Dies sei ausreichend, alles Weitere werde von der Bank geprüft, antwortete Bertolt Götte von der Anwaltskanzlei Bender Harrer Krevet.

„Ich freue mich, dass wir heute einen großen Schritt weitergekommen sind“, sagte Wießner abschließend. Er hoffe, dass man schon bald die Einweihung der Brücke feiern könne. Die Investoren rechnen mit einer Fertigstellung der Brücke frühestens im Herbst 2022. „Ich werde bei der Einweihung dann allerdings nur am Rande stehen“, schmunzelte der Bürgermeister – er habe Höhenangst.