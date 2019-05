von Heiner Fabry und André Hönig

Schopfheim – Stück für Stück geht es im „Eisweiher“ voran: Am Mittwoch erfolgte ein weiterer Spatenstich in dem auf drei Bauträger aufgeteilten Neubaugebiet. Dieses Mal waren es das Unternehmen Basilea Immobilien und Finanz GmbH sowie die BPD Immobilienentwicklung GmbH (die derzeit auch das Uehlin-Areal baut), die eingeladen hatten. Sie erstellen im Gebiet Eisweiher vier Wohnhäuser mit 74 Eigentumswohnungen und 83 Stellplätzen in einer Tiefgarage. Zahlreiche künftige Bewohner mit ihren Kindern erschienen zu diesem besonderen Moment.