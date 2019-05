von Angelika Schmidt

Chapeau! Hut ab! Was im Rahmen des Hebelfestes anlässlich des 259. Geburtstages von Johann Peter Hebel von den „Schönsten“ im Dorf geboten wurde, war wieder einmal allererste Sahne. „Die Schönsten“, diesen Ausdruck verwendet Bürgermeister Martin Bühler entzückt, wenn es darum geht, die Kindergarten- und die Schulkinder bei ihren Hebelfest-Auftritten vor großem Publikum in der Halle anzukündigen.

Ja, herzallerliebst sind die Kinder in ihren Vreneli- und Hanseli-Trachten tatsächlich anzuschauen, wenn sie völlig „im Hier und Jetzt“ auf der Bühne stehen und voller Freude und mit ganzem Einsatz ihre Lieder, Gedichte, Geschichten und Tänze präsentieren. Aber auch, wenn sie zwischendurch einfach verträumt sind, ungeniert gähnen oder mit großen Augen ins Publikum schauen, ist das für die Zuschauer einfach bezaubernd. Und ganz natürlich nutzen die Kinder, denen man keinerlei Lampenfieber anmerkt, die Gelegenheit, ihren Liebsten von der Bühne aus zuzuwinken und Mama, Papa oder der Oma Kusshändchen zuzuwerfen.

Bereits am Morgen des Freitags hatten die Erzieherinnen um Kindergartenleiter Oleg Stavnicuk ein wundervolles Programm präsentiert, in das rund 60 fröhliche Kindergartenkinder eingebunden waren. „Trotz Baulärm und Umzugstamtam, hänn mit vorbereitet ä tolles Programm“, reimte die jungen Ansagerin. Als Oleg Stavnicuk dann zur Einstimmung ein alemannisches Gedicht vortrug, flogen ihm die Herzen genauso zu, wie im Anschluss den Kindern bei ihren Programmbeiträgen.

Der Kinderchor präsentierte die Lieder „Mir Chindergardechinder“ und „Eine dicke Raupe“, das entzückende Spiellied „Schmetterling, du kleines Ding“ war zu hören und sehen, die Gedichte vom „Flicke und Wäsche“ und „Unseri Tracht“ wurden souverän vorgetragen. „Mir Huusemer Kinder sin uss bsunderem Holz, und do druff sin mir Kinder stolz!“, kam in diesem Zusammenhang absolut glaubhaft rüber. Nach einem flotten Trachtentanz wurde das traditionelle Schlusslied „Un jetzt isch us“ voller Inbrunst gesungen. Klar, dass es dafür begeisterten Applaus gab.

Auch am Nachmittag, als die rund 100 Schulkinder der Hausener Grundschule in der vollbesetzten Halle ihr Programm präsentierten, gab es donnernden Applaus für die aufgeweckte Rasselbande. Falls diese hätte benotet werden müssen, hätten alle eine glatte Eins verdient gehabt. Kecke Vreneli und richtige Lausbuben in Hanselitracht konnten auf der Bühne bewundert werden. Das Lehrerinnen-Team um Rektorin Barbara Sallinger hatte tolle Ideen mit den Schülern umgesetzt. Zum Auftakt gab es eine Einlage der rund 20 Jungmusiker der Hebelmusik Hausen unter Leitung von Lara Zettler zusammen mit den Schulkindern. In Anlehnung an den bekannten Schlager von Roy Black & Anita „Schön, ist es auf der Welt zu sein“, wurde passenderweise gesungen: „Schön, isch es do in Huuse z‘si, sait des Vreneli zum Hanseli...“,...„du und ich, mir stimme i, schön, isch es do in Huuse z‘si“.

Die Klasse eins verzauberte das Publikum mit der Aufführung „Der Zauberlehrling“, eindrucksvoll selbstbewusst von den Akteuren vorgetragen und gespielt. Die Drittklässler warteten mit einem fetzigen Tanz zum Lied „Happy“ von Pharrell Williams auf und das Tolle war, dass die Kinder auch absolut fröhlich dabei rüber kamen. Mit phantasievollen und aufwändig selbstgebastelten Utensilien ausgestattet, setzten die Zweitklässler das „Liedlein vom Kirschbaum“ eindrucksvoll um. Die Viertkässler wiederum brillierten mit der Aufführung „Der geheilte Patient“, der bekannten Geschichte von Johann Peter Hebel in einer eigenen Interpretation. Ganz im Sinne Hebels hieß es zum Schluss der hintersinnigen Geschichte: „Es braucht nicht immer einen Arzt, wenn es mit der Gesundheit harzt“.

Die Gastschüler aus Hausen bei Brugg ließen es sich nicht nehmen, mit einem flotten Westerntanz dem Publikum eine Freude zu bereiten. Der Abschluss mit der Wiederholung des Songs „Schön, isch es do in Huuse z‘si...“ war prima.

Danach konnten Alt und Jung noch ausgiebig an verschiedenen Orten im Dorf zusammensitzen und feiern. Und es zeigte sich wieder einmal, dass das Hebelfest ein Fest für wirklich alle Generationen ist: Vom Jüngsten bis zum Ältesten sind alle Altersklassen dabei, um dem großen Mann des Dorfes, Johann Peter Hebel, jedes Jahr am 10. Mai zu gedenken.