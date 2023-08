Rickenbach in Zahlen, Daten, FaktenKreis: WaldshutFläche in Hektar: 3465Bevölkerung: 3960Einwohner pro km²: 114Pendler: ein 614, aus 1913Altersdurchschnitt: 43,6Bildung: 1 Grundschule, 1 GemeinschaftsschuleWie lebt es sich in ...?In unserem großen