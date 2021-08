von Petra Wunderle

Frau Stoll, was ist die Idee dieses gemischten Laufangebots freitags?

Es gibt viele Menschen, die laufen sehr gerne, wissen aber nicht genau, wo sie am besten aufgehoben sind. Uns LCM-lern ist es wichtig, dass man in einer Gruppe gemeinsam laufen geht. Wir sind keine leistungsorientierten Läuferinnen und Läufer, bei uns stehen Spaß, die sozialen Kontakte und der gemeinsame Austausch im Vordergrund. Kurzum, wer Leute treffen und gemeinsam Sport machen will, der ist am Freitagabend bei uns bestens aufgehoben. Wir teilen uns dann auf in Läufer und Walker. Die Anfängerbetreuung gibt es schon lange in unserem Verein, wir haben dann noch die verschiedenen Lauftreffs, diese Gruppen gehen aber ohne Nordic Walker. Uns ist es wichtig, dass jeder die passenden Trainingspartner findet.

Zum Lauf und zur Person Zum Lauf: Lauf und Nordic Walking finden freitags um 18 Uhr statt. Der Treffpunkt ist am Trimm-Dich-Pfad Nollingen.

Zur Person: Martina Stoll (51) ist seit 2002 beim Laufclub Marathon Rheinfelden aktiv, sie ist Sportwartin und Ansprechpartnerin der Freitagsgruppe. Weitere Infos unter der Telefonnummer 07627/97 02 00.

Unterscheiden Sie dann zwischen guten und nicht so guten Läuferinnen und Läufern?

Sagen wir es so: In den anderen Gruppen sind einige ambitioniertere Sportlerinnen und Sportler unterwegs, die auch für verschiedene Wettkämpfe und Sportveranstaltungen trainieren.

Gehen wir zurück zur Freitagsgruppe: Achten Sie auf den Laufstil und geben Sie Anweisungen?

Wir sind alle Amateure und Freizeitsportler. Beim Joggen, Laufen oder Nordic Walking kann man einiges falsch machen. Wir geben aus unserer langjährigen Erfahrung Tipps zum Laufstil, aber auch wenn es um die richtigen Schuhe und Stöcke geht. Mein Vorschlag: Einfach mal vorbeischauen und mitmachen, ohne jegliche Verpflichtung.