von Erika Bader

Badegäste der umliegenden Freibäder in Grenzach-Wyhlen, Rheinfelden und Schwörstadt haben noch einige wenige Tage Zeit, ihre Freizeit an einem lauen Spätsommerabend im kühlen Nass zu verbringen.

Grenzach-Wyhlen

Ende September soll der Badespaß im Freibad Grenzach-Wyhlen enden, denn am 23. September öffnet das Bad voraussichtlich zum letzten Mal in dieser Saison. „Es sei denn, wir haben dann noch 24 Grad, dann könnten wir eventuell um drei Tage verlängern“, erklärt der Betriebsleiter der Bäder in Grenzach-Wyhlen, Massimo Pinto.

Wohl in kaum einem anderen Freibad in der Region können Badegäste noch so weit in den Spätsommer hinein die Freibadsaison genießen. Denn vielerorts beenden die Freibäder bereits zum Ende dieser Woche ihre Saison. Vergangene Woche seien noch etwa 700 Besucher am Tag ins Freibad gekommen. Das ist für die späte Saison normal, so Pinto. Im Hochsommer zähle das Bad bis zu 1400 Besucher täglich.

„Wenn richtig schlechtes Wetter ist, kommen wir vielleicht auf 150 Besucher“, sagt Pinto. Dann halten sich nur noch die Sportschwimmer wacker und ziehen ihre Bahnen im Schwimmerbecken – auch wenn die Außentemperatur zwischen 15 und 18 Grad liegt.

Derzeit, so Pinto, nutzen vermehrt Senioren das Freibad, „weil die Wassertemperaturen noch so hoch sind“. Ein Blick aufs Thermometer verrät es – 25 Grad Wassertemperatur und das Anfang September. Auch Familien besuchen noch zahlreich das Bad, allerdings erst gegen Abend. „Die Jugendlichen kommen vermehrt im Hochsommer zu uns“, so Pinto. Von der derzeitigen Energiekrise ist das Freibad in Grenzach-Wyhlen nicht betroffen.

„Wir heizen seit 25 Jahren mit Solarenergie – die Investition von damals hat sich gelohnt“, attestiert der Betriebsleiter. Während der heißen Tage müsse von der Anlage allerdings kein Gebrauch gemacht werden, da reiche die Sonnenwärme aus. „Wir heizen in der Regel überwiegend zu Saisonbeginn“, sagt Pinto.

Schwörstadt

Das Freibad in Schwörstadt schließt seine Tore noch vor Grenzach-Wyhlen. Am 11. September haben dort Badegäste zum letzten Mal in der Saison die Möglichkeit unter freiem Himmel zu schwimmen.

„Bisher ist mit der Gemeinde noch nicht abgesprochen worden, ob und zu welchen Bedingungen wir verlängern könnten, daher steht erstmal der Termin fix“, erklärt Raffael Mayer vom betreibenden Unternehmen Badewasser Service GmbH. Dass das Freibad in Schwörstadt über den 11. September hinaus noch Öffnungstage anbieten wird, hält Mayer für eher unwahrscheinlich.

Rheinfelden

Auch das Freibad in Rheinfelden plant damit, am 11. September zum letzten Mal in der Saison Besucher hinein zu lassen. Wer also noch etwas sommerliches Flair in den sieben verschiedene Becken genießen will, hat nur noch diese Woche Zeit.