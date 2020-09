von sk

Deutschlandweit nehmen mittlerweile über hunderttausend Radelnde an der Aktion „Stadtradeln“ teil, heißt es in einer Ankündigung der Stadt. Auch in Rheinfelden konnte die Teilnehmerzahl von Jahr zu Jahr gesteigert werden. Nachdem 2019 die selbst gesetzte Zielmarke von 100.000 Kilometern sogar um 22.000 Kilometer überschritten wurde, möchte Klimaschutzmanager Frank Philipps, der die Aktion federführend begleitet, in diesem Jahr die Teilnehmerzahl noch einmal kräftig steigern.

„Mein Ziel ist, rund zwei Prozent der Bevölkerung zum Mitmachen zu bewegen“, erklärt Philipps. Das wären 660 Teilnehmer und damit 210 Personen mehr als im vergangenen Jahr. „Vielleicht können wir ja ein bisschen vom Aufwind, den der Fahrradsport aktuell erlebt, profitieren“, hofft Philipps. In seinen Augen ist gerade auf kurzen Strecken in der Stadt das Fahrrad als Fortbewegungsmittel „ohne Konkurrenz“.

„Man ist flexibel und an keine Fahrpläne gebunden, man hat keinen Stau, verliert keine Zeit mit der Parkplatzsuche, es ist günstig und darüber hinaus tut man etwas für die Gesundheit“, erklärt der Klimaschutzmanager. Wenn rund 30 Prozent der Kurzstrecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren würden, ließen sich deutschlandweit etwa 7,5 Tonnen CO 2 vermeiden. Eine Zahl, die zum Mitmachen anregen sollte, findet der Klimaschutzmanager.

Wie in den vergangenen Jahren kann jede Person, die in Rheinfelden lebt oder arbeitet, zur Schule geht oder im Verein ist, sich an der Aktion beteiligen. Den engagiertesten Kommunen winken eine bundesweite Auszeichnung sowie den Teilnehmern hochwertige Sachpreise rund um das Thema Fahrrad. Die Registrierung ist ab sofort möglich.

Die gefahrenen Radkilometer – dabei spielt es keine Rolle, ob diese privat oder beruflich zurückgelegt werden – werden von den Teilnehmern in einem Online-Radelkalender auf der Stadtradeln-Homepage oder mit der entsprechenden App eingetragen. Über den aktuellen Stand kann man sich jederzeit auf der Homepage der Stadt informieren.

Auf eine Auftaktveranstaltung wird in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation verzichtet. Nach einem landesweiten Platz unter den Top ten in der Kategorie der Kommunen zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern im letzten Jahr, hofft die Stadt, dass sich in diesem Jahr noch mehr Menschen für die Aktion begeistern lassen und Rheinfelden noch ein paar Plätze nach vorne rutscht.

Registrierung im Internet:

www. stadtradeln.de/rheinfelden-badenwww. stadtradeln.de/