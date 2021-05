von Dora Schöls

Reza Nili (34) ist in der jüngsten Sitzung des Rheinfelder Sozialausschusses als stellvertretendes Mitglied vereidigt worden. Als sachkundiger Einwohner vertritt Nili nun Slavica Stanojevic, da ihre bisherige Stellvertretung ihr Ehrenamt aus privaten Gründen niedergelegt hat. Der Sozialausschuss besteht aus neun Stadträten und acht sachkundigen Einwohnern, jeweils mit Vertretung. Stanojevic habe ihn gefragt, ob er ihre Vertretung übernehmen wolle, sagt Nili auf Nachfrage. Er kenne sie vom Runden Tisch Mitgemischt, der Vertretung der Einwohner mit Migrationshintergrund.

„Ich möchte eine aktive Rolle in der Gesellschaft spielen“, sagt Nili. Der Projektleiter für Digitalisierung im Bauwesen ist 2019 mit seiner Frau nach Rheinfelden gezogen. Den Schwerpunkt im Ehrenamt möchte er auf die Integration legen: „Integration wird immer als Flüchtlingsthema gesehen, deshalb fehlt die Unterstützung für legale Zuwanderer, gerade für Studenten.“ Er sei 2011 aus dem Iran nach Deutschland gekommen, um seinen Master in Baumanagement zu machen. „Die Menschen suchen Kontakte, finden sie aber nicht so reibungslos, weil es wenig Angebote gibt.“ In Rheinfelden habe er bisher nur gute Erfahrungen gemacht, die Menschen seien sehr offen und lebten die Interkulturalität.