von Manuela Eder

1915 in Darmstadt geboren, absolvierte Friederike Fischer die Höhere Handelsschule und entwickelte sich von der Volontärin zur Direktionssekretärin bei einem Zeitungs- und Buchverlag. Ihre diversen Sprachkenntnisse waren ihr dabei sehr hilfreich. 1941 heiratete sie Gerhard Fischer, das Paar bekam zwei Kinder und der Lebensmittelpunkt war zunächst Völklingen.

Nach dem Erleben der Kriegsjahre und den Aufbruchsjahren mit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft, war für sie die Zukunftsvision Europas in den 60er Jahren sehr prägend.

Fischer war mehr als 40 Jahre leidenschaftliches Mitglied in der Europa-Union und hatte dort zusätzlich eine Anstellung in der Verwaltung. Die Europa-Union ist die größte Bürgerinitiative für Europa in Deutschland und ist unabhängig von Parteienzugehörigkeit. 1989 zog sie mit ihrem Mann nach Rheinfelden. Hier lebte bereits ihre Tochter mit Familie. Das Ehepaar Fischer knüpfte in der Industriestadt sofort soziale Kontakte.

1992 trat Friederike Fischer dem Schachclub Rheinfelden bei und war 20 Jahre lang aktiv. Nach dem Tod ihres Mannes übte sie zunächst alleine auf dem Schachcomputer, trat dann in die Männerwelt der Schachspieler ein und präsentierte hier erfolgreich ihr Schachkönnen. Bis heute erinnert sich der Vereinsvorsitzende Jörg Hostettler gern an diese konkurrenzlose, vitale und stets hochmotivierte Frau im Schachclub.

Friederike Fischer starb 2016 im hohen Alter von 101 Jahren in Rheinfelden. Noch hochbetagt hatte sie viel Freude an diesem Spiel. Nach Fischers Tod fand bislang nur eine weitere Frau den Weg in die Rheinfelder Schachwelt – Nachahmerinnen sind willkommen.

Die Serie: In der Serie „Rheinfelder Frauen“ dreht sich alles um Frauenpower. Stadtführerin Manuela Eder stellt in loser Folge einflussreiche Frauen vor, die in der Stadt gewirkt und sie vorangebracht haben. Heute: Friederike Fischer, die lange Zeit die einzige Frau im Schachclub von Rheinfelden war – und damit ihrer Zeit einiges voraus war.