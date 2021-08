von Heinz Vollmar

Der ursprüngliche Klang des Alphorns fasziniert auch heute noch viele Menschen. Früher nutzten die Hirten das Instrument als Signalgeber, heute gibt es weltweit Gruppen, die es zum Vergnügen spielen. Dazu gehören auch die Alphornfreunde, die mittlerweile aus mehr als 20 Bläsern aus Deutschland, der Schweiz und aus Texas in den USA bestehen. Am kommenden Mittwoch geben sie ein Konzert in St. Georg Wyhlen. Diese Zeitung war bei einer Probe auf dem Waldparkplatz in Herten dabei.

Die Geschichte

Begonnen hat die Geschichte der Alphornfreunde 2008 auf dem Hornberg, als die Brüder Wolfgang und Dietmar Bieger zufällig Kurt Fuhrer, allesamt leidenschaftliche Alphornbläser, trafen. Im Laufe der Zeit entstand eine Gruppe, die über den Hauptwohnsitz von Kurt Fuhrer bis ins ferne Texas reicht. Fuhrer war in den 60er Jahren in die USA gereist und wurde dort sesshaft. Dort gründete er das Alphornquartett Dallas, das sich „Swiss Longhorns“ nennt. In Herrischried besitzt er nach wie vor eine Wohnung, die er in jedem Jahr in den Sommerferien nutzt und von dort aus seine Alphornfreunde in Deutschland und der Schweiz zu regelmäßigen Treffen und zu Konzerten aufsucht.

Die Probe

Bei der Probe im Hertener Wald erzählt Dietmar Bieger, er habe als 16-Jähriger erstmals auf dem schweizerischen Säntis Alphornklänge kennengelernt. Seither sei er vom Alphornspiel fasziniert. So auch sein Bruder Wolfgang. Er hat in den zurückliegenden Jahren zahlreiche Alphornlieder komponiert, etwa den „Hertener Steinacker Jodler.“

So funktioniert es

Dem Instrument werden Töne entlockt, indem es mit dem Mundstück an die leicht gespannten Lippen angesetzt werde. Mit der entsprechenden Atemtechnik (Buzzing) würden die Lippen beim Ausatmen vibrieren, um dadurch die Luftsäule im Alphorn in Schwingung zu versetzen. In der Schweiz werde das Alphorn sehr häufig in ges geblasen, während in Deutschland eher das Alphorn in f verwendet wird.

Termin Das nächste Konzert der Alphornfreunde findet am Mittwoch, 25. August, ab 15 Uhr in der katholischen Kirche St. Georg Wyhlen statt. Aufgrund der Hygiene-Vorgaben ist eine Anmeldung notwendig, telefonisch über das Seniorenbüro unter 07624/321 68 oder per E-Mail (seniorenbuero@grenzach-wyhlen.de). Die Kontaktdaten werden erhoben, aktuelle Corona-Bestimmungen sind zu beachten.

Irene Gutmann spielt bei den Alphornfreunden mit. | Bild: Heinz Vollmar

Die Alphornfreunde spielen nicht nur traditionelle Stücke, sondern haben auch rhythmische Märsche, Polkas und Beguine-Musik in ihrem Repertoire. Wer denkt, das Alphorn sei eher etwas für gesetztere Semester, liegt falsch. Denn zu den Alphornfreunden gehört auch der zwölfjährige Jonas Grimm, der mit seinem Vater Andreas dem Alphornspielen frönt. Als einzige Frau war Irene Gutmann mit von der Partie.