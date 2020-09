von sk/vep

Am schönsten Tag des Lebens erlebten ein Brautpaar und seine Gäste am Sonntagabend einen unschönen Zwischenfall. Die etwa 50-köpfige Gesellschaft feierte im Restaurant Schloss Beuggen und begab sich gegen 22.20 Uhr auf eine Grünfläche am Fischerweg, um sich genehmigtes Feuerwerk anzuschauen. Mit seinem Skoda kam zeitgleich ein 52-Jähriger den Fischerweg in Richtung Riedmatt angefahren.

Laut mehreren Gästen soll er den Weg mit einer zu hohen Geschwindigkeit befahren haben und mehrere Kinder seien deshalb von den Eltern auf die Seite gezogen worden. Der Skoda-Fahrer stoppte und ein Hochzeitsgast klopfte an die Scheibe, um diesen zur Rede zu stellen. Unvermittelt soll der 52-Jährige dem Mann ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend soll er ausgestiegen und um sich geschlagen haben. Gleichzeitig beschimpfte er die Hochzeitsgäste. Mehrere Gäste konnten die Auseinandersetzung beenden. Der Mann sei nach Hause gefahren und habe dort die Polizei verständigt.

Mann erwartet Anzeige

Wie der Restaurantbetreiber auf Anfrage mitteilte, feierte die Gesellschaft nach dem Schreck noch weiter. Viele der Gäste äußerten, dass sie den Mann anzeigen würden.