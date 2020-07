von sk

Pünktlich zum Beginn der Sommerferien kann auch die Tschamberhöhle wieder besucht werden. Wie die Tourist-Information mitteilt, gelten jedoch gewisse Einschränkungen mit neuen Einlass-Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie. An den Sonntagen während der Sommerferien werden öffentliche Führungen mit Terminreservierung angeboten, bis auf Weiteres aber jeweils nur für bis zu zehn Besucher. Es werden Führungen zur vollen Stunde angeboten, um 13, 14, 15, und 16 Uhr. Einlass ist jeweils 15 Minuten zuvor. Für die Reservierung ist ein online-System eingerichtet (www.tschamberhoehle.info oder www.terminland.de/tschamberhoehle). Die Online-Reservierung ist bis 10 Uhr am jeweiligen Besuchertag möglich. Besucher ohne Reservierungstermin können nur an einer Führung teilnehmen, wenn die maximale Personenanzahl pro Höhlenbesuch noch nicht erreicht ist.

Reservierungsanfragen können auch telefonisch oder per E-Mail bei der Tourist-Information Rheinfelden gestellt werden. Möglich sind jedoch auch gebuchte Führungen außerhalb der Öffnungszeiten für Gruppen mit bis zu zehn Personen. Hier ist eine Terminvereinbarung unbedingt notwendig. Beim Besuch der Höhle gelten die üblichen Distanz- und Hygienegebote. Aus hygienischen Gründen werden keine Schutzmäntel mehr ausgegeben. Die Besucher sollten daher strapazierfähige Kleidung tragen, die auch beim Streifen an der Höhlenwand leichte Verschmutzungen aushält. Genauso wichtig ist das Mitbringen eines Schutzhelmes, sei es ein Fahrrad- oder Freizeitsporthelm.

Kontakt: Tourist-Info Rheinfelden, E-Mail: info@tourismus-rheinfelden.de, Telefon 07623/966 87 20.