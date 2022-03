von Roswitha Frey

„Strahlende Klänge“ versprechen Trompeter Kevin Pabst und die drei Jungen Tenöre bei ihrem Auftritt am Sonntag, 3. April, im Bürgersaal. Vor diesem Jubiläumskonzert stellte der aus der Region stammende Musiker das Programm mit Kulturamtsleiter Dario Rago vor.

Eigentlich sollten Pabst und die Jungen Tenöre den Jubiläumsreigen „100 Jahre Rheinfelden“ mit einer Neujahrsgala einläuten. Doch da die Veranstaltung wegen der Corona-Situation verschoben werden musste, ist nun ein Frühjahrskonzert daraus geworden. „In unserem kulturellen Angebot ist das ein Highlight“, zeigt sich Kulturamtsleiter Dario Rago begeistert. „In dieser Form und Konstellation mit Trompete und Tenören ist es für Rheinfelden etwas ganz Besonderes.“

Für den in Wittlingen aufgewachsenen und in Lörrach wohnenden Pabst, der sich durch Gala-Auftritte im In- und Ausland und im Fernsehen eine große Fangemeinde erobert hat und auch schon mehrmals in der Region aufgetreten ist, ist es der erste Auftritt in Rheinfelden. Den Bürgersaal kenne er zwar von Anlässen, aber gespielt habe er hier noch nie. „Ich glaube, dass der Raum hier strahlen wird“, sagte Pabst nach der Besichtigung und ersten Klangprobe, um die Akustik zu testen.

Trompete und Tenorstimmen

Mit den Jungen Tenören, die aus Berlin und Dresden kommen, verbindet den 30-Jährigen eine langjährige Zusammenarbeit. Das Programm „Strahlende Klänge“ hätten sie vor sieben Jahren in die Wege geleitet und dann immer weiter entwickelt. Die Idee, Trompetenklang und Tenorstimmen zusammenzubringen, schlug voll ein.

„Das ist sehr gut angekommen“, erzählt Pabst von Konzerten und Auftritten in TV-Sendungen in ARD und ZDF. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie seien die Möglichkeiten gemeinsamer Auftritte aber nur noch sehr begrenzt gewesen, berichtet Pabst.

Das Konzert Das Konzert „Strahlende Klänge“ findet am Sonntag, 3. April, um 17 Uhr im Bürgersaal Rheinfelden statt. Auf der Bühne stehen der in Lörrach wohnenden Trompeter Kevin Pabst , die Jungen Tenören (Ilja Martin, Carlos Sanchez und Matthias Eger) sowie der Pianist Florian Schäfer aus Wien. Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf bei der Tourist-Info erhältlich.

Umso glücklicher ist er, dass sich im Frühjahr der Konzertkalender wieder mehr füllt und endlich wieder Livekonzerte möglich sind. Für Rheinfelden haben der Trompeter und die drei Sänger Ilja Martin, Carlos Sanchez und Matthias Eger ein sehr abwechslungsreiches Programm zusammengestellt mit Solowerken für Trompete, Stücken für Trompete und Tenöre und reinen Gesangsnummern. Am Flügel begleitet werden sie von dem musikalischen Leiter und Pianisten Florian Schäfer aus Wien, der die Titel von Kevin Pabst arrangiert und produziert hat.

Programm für alle Altersgruppen

Da aus dem Neujahrskonzert nun ein Frühlingskonzert wird, sind vor allem „beschwingte Klänge“ im Repertoire. Wie Kevin Pabst verrät, will er auch einige Nummern aus seinem aktuellen Album „#Zeitreise“ einbringen: Stücke, die er auf seinen vielen Reisen entdeckt hat, modern interpretiert und in denen er seine eigenen Einflüsse einbezieht. Pabst präsentiert sich stilistisch offen zwischen Klassik und Pop.

„Wir möchten, dass die 18-Jährigen ebenso in unsere Konzerte kommen wie die 70-Jährigen.“ Gemeinsam werden der Trompeter und die Tenöre unter anderem den Welthit „Granada“ aufführen. Die Sänger haben auch italienische Arien, Canzonen wie „O Sole Mio“, Operettenmelodien wie „Dein ist mein ganzes Herz“ und Opernarien wie „Nessun Dorma“ im Repertoire – Paradestücke für Tenöre. Durch Moderationen wird das Konzert aufgelockert. Kevin Pabst wird sowohl auf seiner klassischen Trompete als auch auf dem Flügelhorn zu hören sein.

Wie Kulturamtsleiter Dario Rago informierte, wird im Saal, der normalerweise rund 580 Plätze fasst, für 270 Personen bestuhlt – damit die Abstände eingehalten werden und sich die Besucher sicher fühlen können.