von Horatio Gollin

Im Frühjahr 2022 können die Kinder aus Adelhausen auf dem neuen, am Dr.-Karl-Fritz-Platz gelegenen Spielplatz toben und Vereine den neuen Dorfplatz bespielen. Die Kommune investiert 436.000 Euro in die Aufwertung des Ortskerns zwischen altem Rathaus, Feuerwehr und Dinkelberghalle.

Beim Spatenstich zur Neugestaltung des Dr.-Karl-Fritz-Platzes schippten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt, Ortsvorsteherin, Projektleiter Patrick Pauli und weitere Mitarbeiter der Verwaltung sowie Vertreter der planenden und ausführenden Firmen lockeren Sand. Bei Fabienne Keller wollte es mit der großen Schaufel allerdings noch nicht so richtig klappen, dabei repräsentierte das kleine Adelhausener Mädchen doch die Kinder Adelhausens, die den neuen Spielplatz auf der Wiese vor der Dinkelberghalle nach seiner Fertigstellung im Frühjahr 2022 mit Leben füllen werden. Das Beachvolleyball-Feld ist in die Platzgestaltung integriert und anstelle der abgerissenen alten Schule entsteht der neue 333 Quadratmeter große Dorfplatz, an den die Parkplätze angrenzen, die auch als Erweiterungsfläche bei Veranstaltungen genutzt werden können. Auf dem zentralen Platz könnte künftig auch noch das angedachte Haus der Vereine errichtet werden.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt lobte den langjährigen und beharrlichen Einsatz der Ortsvorsteherin Silvia Rütschle und der Ortschaftsräte für die Neugestaltung des Platzes. Mit Verweis auf die zentrale Lage der Dinkelberghalle im Ortsteil befand Eberhardt: „Das ist der zentrale Punkt, deshalb ist der Spielplatz hier gut platziert. Das ist der richtige Standort für den Dorfplatz.“ Die Gesamtkosten für das Projekt belaufen sich auf 436.000 Euro, davon sind 307.000 Euro Baukosten. Über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum 2020 werden 147.000 Euro vom Land Baden-Württemberg als Zuschuss gewährt. Eberhardt lobte, dass bei der Förderung anerkannt werde, dass Rheinfelden nicht nur Stadt ist, sondern Ortsteile im ländlichen Raum hat. Entgegen der früheren Ablehnung bei dem Förderprogramm würden nun auch erste private Vorhaben in den Dörfer bezuschusst. Eberhardt meinte, dass mit Weihnachtsmarkt, Dorfhock und anderen Festen der Platz bisher schon gut angenommen wurde. Mit der Umgestaltung des Platzes werde nun ein Angebot für alle Altersgruppen gemacht.

Mit Kletterturm, Sandspielanlage, großem Spieltraktor, Doppelschaukel und Wipptieren als Spielgeräten wird der neueste Spielplatz der Stadt bestückt. Nachdem mit der Erschließung des neuen Baugebiets Bauert, der dortige Spielplatz entfiel, war es dem Ortschaftsrat wichtig, dass der neue Spielplatz eine zentrale Lage hat. „Es war eine lange Geschichte“, meinte Rütschle. „Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir diskutiert haben.“ Die Platzneugestaltung war im Ortschaftsrat über Jahre immer wieder ein Thema gewesen. Auch Zweifel waren aufgekommen, ob das Projekt überhaupt umgesetzt wird. „Die Beharrlichkeit hat sich ausgezahlt“, meinte Rütschle. Sie erklärte, dass der Spielplatz mit einem Mehrgenerationenfest beim Stadtjubiläum 2022 offiziell eröffnet werden soll.