von Petra Wunderle

Christel Suhr, sie wohnt in Unter-Minseln, informierte im Minselner Ortschaftsrat über eine unschöne Sache: „Wir haben eine furchtbare Rattenplage seit das neue Baugebiet beim Sägewerk in Angriff genommen wurde.“ Sie bat die Ortsvorsteherin um Unterstützung. „Ich komme in der Sache nicht weiter.“ Bestätigt wurde Christel Suhr von Jürgen Rost, der in Ober-Minseln lebt. Er sagte: „In den letzten fünf Jahren ist es mit den Ratten schlimmer geworden“.

Zum Thema Breitband gab Ortsvorsteherin Eveline Klein bekannt, dass das Netz in Minseln Süd fertig gestellt sei. Weiter informierte sie, dass im vierten Quartal 2021 der Anschluss an die Autobahn fertig ist. Die nächste öffentliche Ortschaftsratssitzung ist auf Dienstag, 8. Juni, terminiert, um 18.15 Uhr trifft sich das Gremium auf dem Friedhof.