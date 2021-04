Herr Günther, warum haben Sie sich entschieden, den Geranienmarkt abzusagen?

Nach der aktuellen Corona-Verordnung des Landes ist die Veranstaltung nicht möglich. Deshalb haben wir gemeinsam mit den Ausstellern, den Gartenbaubetrieben aus Rheinfelden (Baden), entschieden, dass wir den Geranienmarkt in diesem Jahr pausieren. Es wird für dieses Jahr auch keinen Ersatztermin geben. Wir bleiben jedoch optimistisch, den Geranienmarkt nächstes Jahr wieder stattfinden lassen zu können.

Citymanager Steffen Günther | Bild: Dora Schöls

Die WST und die Betriebe organisieren den Markt, aber auch Vereine wie der Chor Tonart Nollingen beteiligen sich.

Das ist auch ein Verlust für die Vereine, ebenso wie für die Aussteller. Die Anlässe, bei denen man normalerweise Blumen überreicht – Hochzeiten, Ostern, Muttertag – können nicht wie gewohnt in familiärer und festlicher Atmosphäre stattfinden. Aber auch wenn der Geranienmarkt dieses Jahr pausieren muss, sind die ortsansässigen Gartenbau- und Blumengeschäfte über „Click and Collect“ oder auf den Wochenmarkt weiterhin erreichbar.

Zu Person und Markt Steffen Günther, 31 Jahre, leitet bei der Wirtschaftsförderung und Standortentwicklung WST in Rheinfelden das Stadtmarketing und das Citymanagement. Den Auftakt zum Sommer macht in Rheinfelden normalerweise der Geranienmarkt vor dem Muttertag, bei dem Günther Mitorganisator ist. Doch aufgrund der Corona-Pandemie fällt die Veranstaltung wie schon 2020 erneut aus.

Weshalb ist der Geranienmarkt so besonders?

Es ist eine Traditionsveranstaltung, die vom Eventcharakter lebt und nicht einfach nur irgendein Markt ist. Und sie hat einen besonderen Charme: Jetzt ist Frühling, jetzt blüht alles, jetzt beginnt normalerweise die Saison der Außenveranstaltungen und Außengastronomie. Das fällt leider alles aus. Wir hätten gern diesen Moment gehabt – aber abgesehen davon, dass es die Verordnung nicht gestattet, wäre es jetzt auch nicht die richtige Zeit, die Botschaft zu senden: In der Innenstadt blüht etwas neu auf. Das passt nicht in die Zeit, in der wir aktuell wieder zu weiteren Einschränkungen im Einzelhandel zurückkehren und die Gastronomie weiterhin geschlossen ist.

Aus der Perspektive des Stadtmarketings: Sind Blumen in einer Stadt wichtig?

Ja, Begrünung ist unglaublich wichtig, gerade in der Innenstadt. Sie ist nicht mehr nur ein Ort des Einkaufens, sondern auch des Wohlfühlens. Eine Innenstadt floriert nur, wenn neben dem kulturellen, gastronomischen, öffentlichen und Einkaufsangebot auch das Ambiente und das Erscheinungsbild ansprechend sind.